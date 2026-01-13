Стало известно, кто может возглавить "Шанхай Дрэгонс"

"Шанхай" рассматривает кандидатуру Воробьева на пост главного тренера
Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Шанхай Дрэгонс" рассматривает кандидатуру Ильи Воробьева на пост главного тренера команды. Об этом ТАСС сообщил источник.
Ранее было объявлено об уходе с поста главного тренера канадца Жерара Галлана по состоянию здоровья. Исполнять обязанности главного тренера будет Майк Келли.
"Клуб изучает возможность прихода Ильи Воробьева в качестве главного тренера", - сообщил собеседник агентства.
Последним клубом Воробьева был ЦСКА, в котором он работал в сезоне-2024/25. Под руководством специалиста магнитогорский "Металлург" в 2016 году стал обладателем Кубка Гагарина, команда также выходила в финал плей-офф КХЛ в 2017 и 2022 годах.
"Шанхай" занимает 9-е место в турнирной таблице Западной конференции. На счету команды 43 очка в 43 матчах.