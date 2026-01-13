Выяснилось, сколько «Сибирь» заплатила за нападающего «Спартака»

«Сибирь» заплатила 10 млн рублей «Спартаку» за Ткаченко. У форварда 13 очков в 32 матчах сезона ВХЛ (Артур Хайруллин)
По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, «Сибирь» заплатила «Спартаку» 10 млн рублей за форварда Павла Ткаченко.
Ранее клубы объявили о переходе 28-летнего нападающего в новосибирский клуб за денежную компенсацию.
Ткаченко является воспитанником новосибирского хоккея. С 2016 по 2019 год он провел 64 матча в FONBET КХЛ за «Сибирь», набрав 6 (2+4) очков.
В этом сезоне хоккеист выступал за «Химик» из Olimpbet ВХЛ, набрав 13 (2+11) очков за 32 игры.
