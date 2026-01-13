Тренер «Авангарда» объяснил отсутствие Фьоре в составе на игру с «Салаватом»

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал отсутствие нападающего Джованни Фьоре в составе на матч регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым». Встреча состоится сегодня, 13 января, и начнётся в 16:30 мск.

«Семён Чистяков вернулся в состав, поэтому мы решили поберечь Фьоре. Он играл прошлый матч с небольшим повреждением. Нам нет смысла сейчас рисковать. Более того, ни один из защитников не заслуживает того, чтобы мы его убирали из состава. Поэтому сегодня играем по схеме 11+7, мне очень нравится этот формат», — приводит слова Буше пресс-служба «Авангарда».

В нынешнем сезоне 29-летний форвард провёл 37 матчей, в которых отметился четырьмя заброшенными шайбами и девятью результативными передачами.