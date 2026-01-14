Дубль Да Косты помог «Автомобилисту» обыграть «Трактор» в КХЛ

Екатеринбургский «Автомобилист» победил челябинский «Трактор» в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Встреча в Екатеринбурге завершилась со счетом 4:1 (1:1, 3:0, 0:0). В составе победителей дубль сделал Стефан Да Коста, также отличились Ярослав Бусыгин и Александр Шаров. У «Трактора» шайбу забросил Максим Джиошвили.

«Автомобилист» набрал 53 очка и располагается на четвертой строчке турнирной таблицы Восточной конференции, «Трактор» (48 очков) занимает шестое место.

В следующем матче екатеринбуржцы 17 января примут уфимский «Салават Юлаев», команда из Челябинска на следующий день сыграет дома с омским «Авангардом».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Трактор» (Челябинск) — 4:1 (1:1, 3:0, 0:0)

Голы: Шаров, 1:02. Да Коста, 20:21, 38:06. Бусыгин, 28:32. — Джиошвили, 19:47 (бол.).