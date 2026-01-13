Овечкин поздравил Федорова с выводом номера в «Детройте»: «Ты помог мне вырасти как личности и игроку. Один из лучших хоккеистов, с которыми я играл»
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин записал поздравительное видео Сергею Федорову, игровой номер которого вывели из обращения в «Детройте».
Ролик с участием Овечкина показали на видеокубе во время торжественной церемонии, которая состоялась перед матчем регулярного чемпионата НХЛ между «Ред Уингс» и «Каролиной» (4:3 ОТ).
«Поздравляю с выводом номера из обращения. У тебя невероятная карьера. Ты помог мне вырасти как личности и как игроку. Один из лучших хоккеистов, с которыми я когда-либо играл», – сказал Овечкин.
Отметим, что Федоров приглашал 40-летнего форварда на церемонию, но тот не смог присутствовать лично из-за плотного графика игр «Кэпиталс».
Оба хоккеиста выступали за сборную России, а также за «Вашингтон» с 2008 по 2009 год.
