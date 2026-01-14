"Юта" победила "Торонто" в матче НХЛ. Бут набрал 2 очка

"Юта" дома со счетом 6:1 победила "Торонто" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Майкл Карконе (4-я минута), Дилан Гюнтер (26, 27), Джон-Джейсон Петерка (36), Джек Макбэйн (54) и российский нападающий Даниил Бут (57). У "Торонто" отличился Калле Йернкрук (44).

Бут также отметился голевой передачей. В 20 матчах текущего сезона, являющегося дебютным для россиянина, он забросил три шайбы и отдал три голевые передачи. Защитник "Юты" Михаил Сергачев не отметился результативными действиями.

"Юта" занимает четвертое место в Центральном дивизионе, команда набрала 50 очков в 47 матчах. "Торонто" идет на пятом месте в Атлантическом дивизионе с 53 очками после 46 встреч. В следующем матче "Юта" примет "Даллас" в ночь на 16 января по московскому времени, "Торонто" тогда же на выезде сыграет с "Вегасом".