«Колорадо» отправил Бардакова в АХЛ

«Колорадо» отправил нападающих Захара Бардакова и Ивана Ивана в фарм-клуб, выступающий в АХЛ.

Вероятно, клуб сделал это с целью накопления свободного места под потолком зарплат – «Эвеланш» не играют с 12 по 16 января.

По действующим правилам, хоккеисты должны провести хотя бы один матч в АХЛ перед возвращением в НХЛ. Ожидается, что Бардаков дебютирует за «Колорадо Иглс» в ночь с 14 на 15 января.

В этом сезоне российский форвард провел 32 игры в НХЛ и набрал 8 (1+7) очков при полезности «плюс 7» и среднем игровом времени 7:16.