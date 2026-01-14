Российский нападающий «Каролины» остался без очков в четвертой игре подряд

Нападающий «Каролины» Андрей Свечников не набрал очков в матче с «Сент-Луисом» (0:3) и продлил серию игр без результативных действий до четырех.

Во встрече с «Блюз» 25-летний форвард нанес два броска в створ, сделал один силовой прием и допустил одну потерю за 17:24 на льду. Он завершил матч с полезностью «0».

В этом сезоне Свечников набрал 35 (12+23) очков за 47 игр при показателе полезности «минус 1».