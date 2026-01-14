Макдэвид набрал 1162 очка в регулярках НХЛ до 29-летия. Только у Гретцки и Лемье было больше в этом возрасте
Нападающему «Эдмонтона» Коннору Макдэвиду вчера исполнилось 29 лет. К этому моменту он набрал 1162 очка в регулярных чемпионатах НХЛ.
Это третий результат в истории лиги. Больше было только Уэйна Гретцки (1935 очков до 29-летия) и Марио Лемье (1211).
Еще четыре хоккеиста набрали больше 1000 очков к этому возрасту: Стив Айзерман (1122), Дэйл Хаверчак (1109), Яромир Ягр (1035) и Брайан Троттье (1019).
