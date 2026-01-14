«Автомобилист» внес защитника в список травмированных

«Автомобилист» внес Юдина в список травмированных. Защитник пропустит несколько недель (Артур Хайруллин)
Защитник «Автомобилиста» Дмитрий Юдин внесен клубом в список травмированных.
По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, 30-летний хоккеист пропустит несколько недель из-за травмы нижней части тела.
В этом сезоне Юдин провел 35 матчей за клуб из Екатеринбурга, набрав 8 (1+7) очков при полезности «минус 1».
