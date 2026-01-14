Нападающий «Авангарда» выбыл на длительный срок

Нападающему «Авангарда» Волкову не потребуется операция, но хоккеист выбыл на длительный срок из‑за травмы
Нападающий «Авангарда» Александр Волков выбыл на длительный срок, заявил генеральный менеджер клуба Алексей Сопин.
Хоккеист получил травму в матче Фонбет Чемпионата КХЛ против «Металлурга» (1:2).
После проведения всех дополнительных обследований и консультаций нападающий был внесен в список травмированных до середины марта.
— Как и говорилось ранее, нам необходимы были дополнительные обследования для Александра. Для восстановления могла потребоваться операция, но обошлось без нее. Сроки возвращения с такой неприятной травмой всегда размытые. Наша задача, чтобы Александр подошел к играм на вылет в оптимальной форме. Верим, что он вернется на лед как можно раньше, — приводит слова Сопина пресс‑служба омского клуба.
В нынешнем сезоне 28‑летний форвард набрал 18 (9+9) очков в 40 встречах.
Прямые трансляции матчей Фонбет Чемпионата КХЛ смотрите на «Матч ТВ», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.
