Нападающий «Авангарда» выбыл на длительный срок

Нападающий «Авангарда» Александр Волков выбыл на длительный срок, заявил генеральный менеджер клуба Алексей Сопин.

© КХЛ

Хоккеист получил травму в матче Фонбет Чемпионата КХЛ против «Металлурга» (1:2).

После проведения всех дополнительных обследований и консультаций нападающий был внесен в список травмированных до середины марта.

— Как и говорилось ранее, нам необходимы были дополнительные обследования для Александра. Для восстановления могла потребоваться операция, но обошлось без нее. Сроки возвращения с такой неприятной травмой всегда размытые. Наша задача, чтобы Александр подошел к играм на вылет в оптимальной форме. Верим, что он вернется на лед как можно раньше, — приводит слова Сопина пресс‑служба омского клуба.

В нынешнем сезоне 28‑летний форвард набрал 18 (9+9) очков в 40 встречах.

Прямые трансляции матчей Фонбет Чемпионата КХЛ смотрите на «Матч ТВ», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.