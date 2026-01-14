Канадский хоккеист сравнил цены в России и Америке

Канадский хоккеист клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Нефтехимик Лука Профака сравнил цены в России и Северной Америке. Об этом сообщает Metaratings.

По словам игрока, в России они очень низкие.

«Конечно, еда вкусная и более натуральная», — добавил Профака.

Он также рассказал, что его больше всего удивляет в КХЛ.

«Здесь принято долго держать шайбу. А в Северной Америке более вертикальный хоккей и игра не так часто прерывается», — отметил Профака.

Ранее канадский хоккеист московского «Динамо» Дилан Сикура сравнил уровень безопасности в России и США. По мнению игрока, в России гораздо безопаснее.