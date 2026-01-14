Тренер «Салавата Юлаева» оценил свои шансы на работу в НХЛ

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов оценил свои шансы на работу в НХЛ как низкие и заявил, что доволен своей работой в России.

– Многие игроки КХЛ мечтают попасть в НХЛ и попадают туда. Почему с нашими тренерами такой тенденции нет в принципе?

– Я не задумывался. По поводу НХЛ, если серьёзно, как тренер сейчас я не вижу, как могу туда попасть. Плюс у меня есть семья, дети. Нужно думать, где им будет полезнее находиться. То, что мы сейчас в России, я считаю, что это полезно и для меня, и для моей семьи. И в НХЛ обычно не попадают. Туда приглашают.

– То есть даже у вас, бывшего игрока НХЛ и не последнего тренера в КХЛ, нет понимания, как хотя бы попытаться туда попасть?

– Тут как и с игроками. Хоккеистов там много. И все они когда-то завершают карьеру и кем-то становятся. Но туда-обратно не всех берут и приглашают. Поэтому я даже не думаю об этом и сфокусирован на своих действиях здесь и сейчас, – цитирует Козлова Sports.ru.