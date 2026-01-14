«Спартак» и «Динамо» интересуются Гутиком. Форвард «Адмирала» размышляет о смене команды («Советский спорт»)

Sports.ru

По информации «Советского спорта», нападающий «Адмирала» Даниил Гутик интересен «Спартаку» и «Динамо».

«Спартак» и «Динамо» интересуются нападающим «Адмирала»
© Sports.ru

Отмечается, что 24-летний форвард размышляет о смене команды, поскольку его контракт завершится 31 мая 2026 года.

В текущем сезоне Гутик провел 43 матча и набрал 27 (12+15) очков при полезности «минус 7». На уровне FONBET КХЛ он играл только за клуб из Владивостока.

Sports.ru: главные новости
Sports.ru: главные новости