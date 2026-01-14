Нападающий «Динамо» высказался о выступлении команды в 2026 году

Галимов о том, что «Динамо» не хватает стабильности: «Не согласен с этим. На заборе тоже много чего написано»
Нападающий московского «Динамо» Ансель Галимов высказался о выступлении команды в 2026 году.
– Начало года получилось таким себе для «Динамо»: сначала обидное поражение от «Сочи», потом реванш, а теперь поражение от «Торпедо». Можно ли сказать, что после новогодних праздников что-то идет не так?
– У нас на новогодних праздниках было всего два выходных. Третьего января нас собрали, была тренировка зал-лед, потом снова зал.
Нас хорошо нагрузили, поэтому не скажу, что в физическом плане мы проигрываем. Нам надо просто выдохнуть, и игра к нам вернется.
– Многие говорят, что «Динамо» не хватает стабильности. Согласны?
– Я не согласен с этим. На заборе тоже много чего написано, – сказал Галимов.
