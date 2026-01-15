В «Авангарде» ответили, интересовался ли клуб Спронгом и Кузнецовым

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин заявил, что омский клуб не интересовался звёздными нападающими Евгением Кузнецовым и Даниэлем Спронгом. Российский форвард перешёл из «Металлурга» в «Салават Юлаев», а нидерландский хоккеист пополнил состав «Автомобилиста» в результате обмена с ЦСКА.

— Когда на рынке де-факто оказались Даниэль Спронг и Евгений Кузнецов, «Авангард» интересовался этими игроками?

— Нет, мы не претендовали на них. Даже не рассматривали их, – сказал Сопин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионату» Льву Лукину.

В трёх матчах за «Салават Юлаев» Кузнецов отметился заброшенной шайбой и двумя результативными передачами. Всего в текущем сезоне на счету форварда 12 (2+10) очков в 18 матчах.