Коннор Макдэвид впервые в своей карьере набрал очки в 20 матчах подряд

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид отдал две результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвилл Предаторз».

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Макдэвид впервые в своей карьере набрал очки в 20 матчах подряд. На данном отрезке форвард записал на свой счёт 46 (19+27) очков.

Макдэвид стал четвёртым действующим игроком лиги с таким достижением. Ранее подобного добились Патрик Кейн (26 игр в сезоне-2015/2016, 20 игр в сезоне-2018/2019), Сидни Кросби (25 игр в сезоне-2010/2011) и Митчелл Марнер (23 игры в сезоне-2022/2023).

В ночь 13 на 14 января завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в Нэшвилле на стадионе «Бриджстоун-Арена» между «Нэшвилл Предаторз» и «Эдмонтон Ойлерз». Встреча закончилась в овертайме со счётом 4:3 в пользу хозяев.