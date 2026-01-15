«Сибирь» утвердила главного тренера

«Сибирь» утвердила Люзенкова на посту главного тренера команды
Ярослав Люзенков официально утверждён в качестве главного тренера новосибирской «Сибири». Об этом сообщила пресс-служба клуба.
47-летний специалист исполнял обязанности главного тренера с 14 ноября – после того, как клуб расстался с Вячеславом Буцаевым. Под его руководством «Сибирь» одержала 11 побед и вернулась в зону плей-офф, поднявшись на восьмую позицию в таблице Восточной конференции.
Как уточняется в заявлении клуба, решение о назначении Люзенкова было принято 15 января на заседании попечительского совета ХК «Сибирь».
Ближайший матч новосибирцы проведут в субботу, 17 января – на домашнем льду команда встретится с нижнекамским «Нефтехимиком» в рамках регулярного чемпионата КХЛ.