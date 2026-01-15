Нападающий СКА переходит в систему «Айлендерс»

Дюбе переходит в систему «Айлендерс». Форвард расторг контракт со СКА
Алип сделал пересадку волос: «Нормальная процедура, но долгая – начали в 9 часов, закончили только в 18. Сейчас рано что-то говорить, результат будет только через полгода»
Адриэлсон не перейдет в ЦСКА, сообщил агент защитника «Аль-Васля»: «Мы близки к завершению сделки с бразильским клубом»
