Нападающий СКА переходит в систему «Айлендерс»

Дюбе переходит в систему «Айлендерс». Форвард расторг контракт со СКА

Пьеррик Дюбе переходит в систему «Айлендерс», сообщает The Hockey News.

Ранее СКА расторг контракт с 25-летним форвардом по его инициативе.

В нынешнем сезоне француз провел 28 игр за «Трактор» и СКА в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 16 (7+9) баллов.

