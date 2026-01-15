Нападающий «Шанхая» высказался о поражении от СКА

Нападающий «Шанхайских Драконов» Борна Рендулич заявил, что мастеровитые игроки СКА решили исход матча в свою пользу. Китайский клуб уступил санкт-петербургскому клубу со счётом 2:5.

— Для тебя важно выигрывать именно у СКА?

— Да мне вообще всё равно, с кем мы играем, нам нужны очки как воздух, и какая разница, где их добывать. Пусть болельщики подогревают интерес, наша работа нормально играть. Да, у СКА есть крутые игроки, да, сегодня они нас взяли мастерством именно во втором периоде. В третьем мы просто потеряли горизонт, — сказал Рендулич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Елизаветой Алферьевой.