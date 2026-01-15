МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Роспотребнадзором направлен запрос в Минздрав Таиланда и АТОР по сообщениям туристов о кишечной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"В связи с появлением в СМИ сообщений о том, что российские туристы в отеле Kora Beach Resort на курорте Пхукет сообщили о заражении кишечной инфекцией, Роспотребнадзор направил в Министерство здравоохранения Таиланда запрос о предоставлении официальных данных о результатах расследования и об оценке риска возможного ухудшения эпидемиологической ситуации", - говорится в сообщении.

Запрос сделан в рамках действующего меморандума о сотрудничестве в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Также официальный запрос о предоставлении информации направлен в Ассоциацию туроператоров.

Роспотребнадзор напомнил о мерах профилактики кишечных инфекций: важно тщательно мыть руки перед едой, использовать только бутилированную или кипяченую воду, хорошо мыть фрукты и овощи, избегать контактов с людьми с признаками инфекций.

В случае ухудшения самочувствия, появления температуры, рвоты, сыпи или других симптомов необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.