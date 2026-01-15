«Ак Барс» нанес «Амуру» пятое поражение подряд

В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Амуром» и казанским «Ак Барсом». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:3.

© ak-bars.ru

На второй минуте матча счёт открыл нападающий «Ак Барса» Александр Барабанов с передачи Ильи Сафонова. «Амур» сравнял счёт в концовке первого периода благодаря голу Александра Филатьева, которому ассистировали Артур Гиздатуллин и Никита Евсеев. В концовке второго периода казанцы забросили две шайбы подряд — отличились Семён Терехов и Митчелл Миллер. На 46-й минуте отставание в счёте сократил Ярослав Дыбленко. Через пару минут Егор Рыков сравнял счёт. На 52-й минуте Барабанов оформил дубль и принёс «Ак Барсу» победу. На 58-й минуте Илья Карпухин забросил пятую шайбу казанцев.

«Ак Барс» выиграл третий матч у «Амура» в текущем сезоне. Хабаровский клуб потерпел пятое поражение подряд.