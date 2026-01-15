Артюхин о Галлане и «Шанхае»: «Вначале все получалось, но хоккей не обманешь, команда без предсезонки. Еще у североамериканцев другой менталитет, в России нужен не только пряник, но и кнут»
Бывший нападающий сборной России Евгений Артюхин поделился мнением насчет причин неудачной игры «Шанхай Дрэгонс» в сезоне КХЛ.
Ранее из-за проблем со здоровьем команду покинул главный тренер Жерар Галлан.
«Все хотят результат. Да, Галлан – известный специалист, но он просто взял команду. Не он набирал состав. Он начал работать с теми игроками, которые были. Вначале все получалось, но все-таки хоккей не обманешь – здесь это слово подойдет. Команда без предсезонки. Чтобы наиграть комбинацию, выстроить тактику, нужно время, а по ходу сезона это уже все сложно сделать. Понятно, что ребята – профессионалы и все тренируются, но все равно нужно время для подготовки. Еще и у североамериканских тренеров другой менталитет, и с такой командой он работать не будет. Нужен не только пряник, но и кнут. Не в плане игры, а тренировочного процесса. Ребятам выражают доверие, дают выходные. Но, мне кажется, в России нельзя так отпускать команду. Все эти факторы и сказались на результате. Сложно прийти и сразу показать что-то», – сказал Артюхин.
«Шанхай Дрэгонс» занимают девятое место в Западной конференции (43 очка за 44 игры).
Клопп готов возглавить «Реал» или сборную Германии (Флориан Плеттенберг)
Артюхин о Галлане и «Шанхае»: «Вначале все получалось, но хоккей не обманешь, команда без предсезонки. Еще у североамериканцев другой менталитет, в России нужен не только пряник, но и кнут»
Агент Головина: «Европейские скауты приезжают на матчи РПЛ и сейчас. На игре «Локо» – ЦСКА был бывший вице-президент «Монако» Васильев, у которого теперь свое агентство»
Клопп готов возглавить «Реал» или сборную Германии (Флориан Плеттенберг)
Артюхин о Галлане и «Шанхае»: «Вначале все получалось, но хоккей не обманешь, команда без предсезонки. Еще у североамериканцев другой менталитет, в России нужен не только пряник, но и кнут»
Агент Головина: «Европейские скауты приезжают на матчи РПЛ и сейчас. На игре «Локо» – ЦСКА был бывший вице-президент «Монако» Васильев, у которого теперь свое агентство»