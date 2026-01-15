«Авангард» прервал 3-матчевую победную серию ЦСКА (2:1). Шарипзянов забил гол, набрав очки в 5-й игре подряд
«Авангард» победил ЦСКА (2:1) в игре Фонбет Чемпионата КХЛ.
Защитник омского клуба Дамир Шарипзянов забил гол, продлив свою результативную серию до 5 матчей.
На данный момент команда тренера Ги Буше занимает 3-е место в таблице Востока с 61 очком в 44 играх.
«Авангард» прервал 3-матчевую победную серию ЦСКА. Клуб из Москвы занимает 6-е место в таблице Запада с 54 баллами в 47 играх.
