Трамп пожал Бобровскому руку

Президент США Дональд Трамп назвал российского вратаря клуба Национальной хоккейной лиги "Флорида" Сергея Бобровского легендарным. Об этом американский лидер заявил во время встречи в Белом доме с игроками и тренерами "Флориды" - обладателя Кубка Стэнли 2025 года.

"Легендарный вратарь, он прекрасен - Сергей Бобровский, также известный как Боб", - цитирует ТАСС Трампа. Уточняется, что так он поприветствовал россиянина.

Говоря об игре Бобровского в финале плей-офф НХЛ, президент США подчеркнул, что Бобровский показывал "феноменальный хоккей".

Трамп также пожал руку российскому вратарю.

"Флорида" выиграла два Кубка Стэнли в последних двух сезонах. Основным вратарем команды является Бобровский.

Напомним, в конце декабря сообщалось, что российский вратарь "Флориды" Сергей Бобровский одержал 446-ю победу в НХЛ. По этому показателю он опередил канадца Терри Савчука и теперь занимает восьмое место в лиге.