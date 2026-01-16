Трамп назвал Бобровского легендарным вратарем

Президент США Дональд Трамп во время визита «Флориды» в Белый дом назвал российского вратаря Сергея Бобровского легендарным голкипером.

Трамп принял «Флориду» в честь победы в Кубке Стэнли‑2025. В финальной серии «пантерз» обыграли «Эдмонтон» (4–2).

— Большая честь принимать эту прекрасную команду в Белом доме и сказать ей несколько комплиментов — они проделали незабываемую работу. Я посмотрел несколько матчей, эти ребята играли мощно. Вы снова оставили Канаду без Кубка Стэнли и продлили их неудачную серию. Великолепные люди! И легендарный вратарь Сергей Бобровский, также известный как Боб. Сделал несколько шатаутов в каждом из первых трех раундов плей‑офф, включая ключевую четвертую игру против «Торонто» во втором раунде. Феноменальная игра, феноменальный хоккей», — сказал Трамп.

В плей‑офф НХЛ 2025 Бобровский провел 23 матча. В 16 из них «Флорида» одерживала победы. Вратарь два раза в своей карьере завоевывал Кубок Стэнли — в 2024‑м и 2025‑м годах.