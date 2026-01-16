Демидов первым среди новичков достиг отметки в 40 очков в сезоне НХЛ

Российский нападающий "Монреаля" Иван Демидов забросил шайбу в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Баффало" и первым среди новичков нынешнего сезона достиг отметки в 40 очков.

© nhl.com/canadiens

"Монреаль" уступил со счетом 3:5. У победителей шайбы забросили Тэйдж Томпсон (5, 46, 59-я минуты), Джош Доун (11), Алекс Так (29), у проигравших отличились Коул Коуфилд (3), Демидов (15), Ник Сузуки (24).

На счету Демидова 11 шайб и 29 результативных передач в 48 матчах, занимающий второе место в списке лучших бомбардиров среди новичков Беккетт Сеннеке из "Анахайма" имеет в активе 35 очков, третьим идет защитник "Нью-Йорк Айлендерс" Мэттью Шефер (30). 21-летний Демидов делит с Крисом Челиосом пятое место по скорости набора 40 очков среди новичков.

Рекордсменом по этому показателю является Джо Мэлоун, который в сезоне-1917/18 достиг данного рубежа за 16 матчей.

"Баффало" в 46 матчах набрал 56 очков и занимает четвертое место в Атлантическом дивизионе, "Монреаль" с 59 очками в 48 играх идет на третьей позиции. В следующем матче "Баффало" 17 января примет "Миннесоту", "Монреаль" в ночь на 18 января по московскому времени на выезде сыграет с "Оттавой".