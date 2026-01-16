Овечкин установил рекорд среди россиян по очкам в НХЛ в возрасте 40 лет

Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин во время матча с "Сан-Хосе Шаркс" установил рекорд среди соотечественников по количеству набранных очков в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в возрасте 40 лет. Матч прошел в ночь на 16 января и завершился со счетом 2:3 в пользу "Шаркс". В составе "Вашингтона" шайбы забросили Дилан Строум и Райан Леонард. Овечкин отметился голевой передачей. В текущем сезоне россиянин заработал 41 очко (20 голов и 21 передача) в 48 матчах. Этим результатом Овечкин превзошел достижение Игоря Ларионова, который в сезоне 2000/01 набрал 40 очков в 69 играх в составе "Детройт Рэд Уингз". Абсолютный рекорд лиги для хоккеистов в возрасте 40 лет и старше продолжает удерживать канадец Горди Хоу, набравший 103 очка в 76 матчах за "Хартфорд Уэйлерс" в сезоне 1979/80. Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. За "Вашингтон" он провел всю свою карьеру в лиге, в 2018 году выиграв с ним Кубок Стэнли. В ночь на 26 октября Овечкин установил новый рекорд для российских хоккеистов, выйдя на лед в своем 1500-м матче в регулярных чемпионатах НХЛ. В апреле 2025 года Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ. В матче против "Нью-Йорк Айлендерс" форвард "Вашингтона" забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги.