Трамп назвал Бобровского легендарным вратарем во время приема в Белом доме

Президент США Дональд Трамп во время приема в Белом доме признал российского голкипера "Флорида Пантерз" Сергея Бобровского легендарным. Его слова транслировались на YouTube-канале Белого дома. "Большая честь принимать эту прекрасную команду в Белом доме. Вы снова оставили Канаду без Кубка Стэнли и продлили их неудачную серию. И легендарный вратарь Сергей Бобровский, также известный как Боб. Сделал несколько шатаутов в каждом из первых трех раундов плей-офф, включая ключевую четвертую игру против "Торонто Мейпл Лифс" во втором раунде", - заявил Трамп. В декабре победа над "Вашингтоном" стала для Бобровского 446-й в НХЛ за карьеру (в 781 матче). Благодаря этому он поднялся на восьмое место в истории лиги по количеству побед среди вратарей, обойдя легенду Терри Савчука (445 побед). Абсолютный рекорд принадлежит Мартину Бродеру - 691 победа. Бобровский играет за "Пантерз" с 2019 года. Голкипер - двукратный обладатель приза лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ — "Везина Трофи" (2013, 2017). Бобровский - первый российский вратарь, завоевавший эту награду, и единственный голкипер из России, получивший ее дважды.