Капитан «Питтсбурга» сравнялся с Овечкиным и Гретцки

Кросби сравнялся с Овечкиным и Гретцки, набрав 50+ очков за регулярку в 19-й раз. Рекорд у Фрэнсиса и Хоу – по 22 сезона
Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби набрал 2 (1+1) очка в матче с «Филадельфией». На его счету стало 51 (25+26) результативное действие за 46 игр.
Форвард в 19-й раз за карьеру набрал 50 очков и более в регулярном чемпионате НХЛ, 38-летний хоккеист сравнялся с Александром Овечкиным и Уэйном Гретцки по этому показателю.
У Яромира Ягра, Марка Мессье, и Рэя Бурка по 20 таких регулярок. Рекорд принадлежит Горди Хоу и Рону Фрэнсису – 22 сезона.
«Лада» расторгла контракт с Кривокрасовым по соглашению сторон
Зидан о работе в «Реале»: «Чтобы игроки приняли твои идеи, нужно расположить их к себе. Мы здесь, чтобы поддерживать их. Если ты этого не понимаешь, в профессии долго не продержишься»
«Барсе» и «Реалу» интересен 19-летний хавбек «Аякса» Бунида
«Лада» расторгла контракт с Кривокрасовым по соглашению сторон
Зидан о работе в «Реале»: «Чтобы игроки приняли твои идеи, нужно расположить их к себе. Мы здесь, чтобы поддерживать их. Если ты этого не понимаешь, в профессии долго не продержишься»
«Барсе» и «Реалу» интересен 19-летний хавбек «Аякса» Бунида