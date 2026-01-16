Капитан «Питтсбурга» сравнялся с Овечкиным и Гретцки

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби набрал 2 (1+1) очка в матче с «Филадельфией». На его счету стало 51 (25+26) результативное действие за 46 игр.

Форвард в 19-й раз за карьеру набрал 50 очков и более в регулярном чемпионате НХЛ, 38-летний хоккеист сравнялся с Александром Овечкиным и Уэйном Гретцки по этому показателю.

У Яромира Ягра, Марка Мессье, и Рэя Бурка по 20 таких регулярок. Рекорд принадлежит Горди Хоу и Рону Фрэнсису – 22 сезона.