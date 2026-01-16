Экс-хоккеист Светлов может получить звание чемпиона СССР

Светлов может выяснить, заслужил ли он право получить звание чемпиона СССР
Чемпион мира и Олимпийских игр, трехкратный чемпион Европы по хоккею Сергей Светлов допустил возможность узнать, заслуживает ли он права получить золотую медаль чемпионата СССР 1990 года. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.
17 января Светлову исполнится 65 лет. За московское "Динамо" он выступал с 1978 по 1989 год. В сезоне-1989/90 он провел за "Динамо" 15 матчей, после чего отправился в венгерский клуб "Уйпешт Дожа". В том сезоне "Динамо" стало чемпионом страны впервые с 1954 года.
"В том сезоне я сыграл 15 матчей, какая-то моя доля в той победе есть. Я начинал в сезоне играть, потом получил травму плеча. Была перестройка команды, и получилось, что "Динамо" без меня поехало в Америку. И чтобы мне тут не бездельничать, не терять практику, меня отправили в "Уйпешт", где я играл 1,5 месяца", - сказал Светлов.
Официально Светлов не считается чемпионом страны.
"В то же время кто-то мне сказал, что шансы получить награду есть. В то время надо было для этого сыграть порядка 30% матчей, и мне немного не хватило этого. Я за это не переживаю, был рад, что "Динамо" после большого перерыва стало чемпионом, моя доля в этом успехе тоже есть. А дальше уже это дело математики считать, стал ли я чемпионом или нет. После того года я уехал в Германию, потом помните, какие были у нас 90-е годы, времени узнавать, заслужил ли это звание или нет, не было. Вы меня спросили, может, надо как-нибудь узнать, могу ли я это звание чемпиона получить", - пояснил он.
