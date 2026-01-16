Экс-хоккеист Светлов может получить звание чемпиона СССР

Чемпион мира и Олимпийских игр, трехкратный чемпион Европы по хоккею Сергей Светлов допустил возможность узнать, заслуживает ли он права получить золотую медаль чемпионата СССР 1990 года. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

17 января Светлову исполнится 65 лет. За московское "Динамо" он выступал с 1978 по 1989 год. В сезоне-1989/90 он провел за "Динамо" 15 матчей, после чего отправился в венгерский клуб "Уйпешт Дожа". В том сезоне "Динамо" стало чемпионом страны впервые с 1954 года.

"В том сезоне я сыграл 15 матчей, какая-то моя доля в той победе есть. Я начинал в сезоне играть, потом получил травму плеча. Была перестройка команды, и получилось, что "Динамо" без меня поехало в Америку. И чтобы мне тут не бездельничать, не терять практику, меня отправили в "Уйпешт", где я играл 1,5 месяца", - сказал Светлов.

Официально Светлов не считается чемпионом страны.