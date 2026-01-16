Фетисова прокомментировал слова Трампа о российском хоккеисте

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов посчитал слова президента США Дональда Трампа о российских хоккеистах ожидаемыми, так как успехам россиян в США неоднократно отдавали должное. Его слова передает РИА Новости.

«Меня не удивляет реакция Трампа и его слова про Бобровского, ведь Сергей является выдающимся вратарем. Трамп и Сашу Овечкина хвалит, и всех наших ребят. Я думаю, что если «Тампа-Бэй» выиграет Кубок Стэнли, то он и Никиту Кучерова похвалит. Наши ребята сегодня является послами доброй воли и понимания того, что существует уже 37-летняя история игры советских и российских хоккеистов в НХЛ», — сказал Фетисов.

Президент США Дональд Трамп признал российского голкипера «Флорида Пантерз» Сергея Бобровского легендарным.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.