Экс-тренер клубов КХЛ: «Динамо» находится на спаде

Экс-тренер клубов КХЛ Дмитрий Рябыкин прокомментировал последние результаты столичного «Динамо» в сезоне 2025-2026.

© ХК "Динамо"

«Родной клуб, к сожалению, сейчас на спаде. Команде надо из него выбраться – и тогда всё вернётся. Заметил, что команда выглядела заряженной до того момента, когда Вячеслав Козлов потерял приставку «и. о.» и был утверждён полноценным главным тренером», - цитирует Рябыкина Russia-Hockey.

В последних пяти матчах команда из столицы имеет одну победу («Сочи») при четырех поражениях.

«Динамо» располагается на 5 строчке «Западной конференции» с 55 очками в активе после 45 встреч. Лидер «Запада» - череповецкая «Северсталь» (63).

17-го января бело-голубые сыграют против минского «Динамо». Матч пройдет на «ВТБ-Арене», Москва. Начало – 17:00 по мск.