Наставник ХК «Сочи»: тренер — неблагодарная работа

Тренер ХК «Сочи» по развитию Максим Рыбин рассказал про сложности работы на тренерской скамейке.

– Что сложнее, быть тренером или игроком?

– Тренером. Игрок получил задание, и его выполняешь. А тут надо управлять, переживать, судьбу каждого игрока пропустить через себя. На тебе вся команда. По тройкам, пятёркам, большинство, меньшинство. Это не моя зона ответственности, но какое-то внимание всё равно будешь уделять всему, хочешь или нет. И, соответственно, тебя растаскивает в стороны, очень много информации. Выше ответственность.

Будучи хоккеистом, пришёл за час до игры, потренировался, сделал свою работу, идёшь и отдыхаешь. А тренер анализирует до игры, по её ходу и после. Работа 24/7. Следить за функциональным состоянием игроков, ментальным, кто как готов, кто с кем лучше выглядит, кто просел, кто не просел. Не ошибиться с составом. Ответственности больше, но благодарности меньше. Неблагодарная работа, – сказал Рыбин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.