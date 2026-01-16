СКА обменяет нападающего в «Динамо»

СКА обменяет Зинченко в «Динамо». 23-летний форвард проводит сезон в ВХЛ (Артур Хайруллин)

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, СКА обменяет форварда Ивана Зинченко в «Динамо».

23-летний хоккеист провел 55 матчей на уровне FONBET КХЛ в двух предыдущих сезонах, набрав 10 (5+5) очков.

В этом регулярном чемпионате он играет за «Динамо» из Санкт-Петербурга (Olimpbet ВХЛ). На его счету 9 (1+8) результативных действий в 35 матчах.

