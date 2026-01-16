СКА обменяет нападающего в «Динамо»

СКА обменяет Зинченко в «Динамо». 23-летний форвард проводит сезон в ВХЛ (Артур Хайруллин)
По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, СКА обменяет форварда Ивана Зинченко в «Динамо».
23-летний хоккеист провел 55 матчей на уровне FONBET КХЛ в двух предыдущих сезонах, набрав 10 (5+5) очков.
В этом регулярном чемпионате он играет за «Динамо» из Санкт-Петербурга (Olimpbet ВХЛ). На его счету 9 (1+8) результативных действий в 35 матчах.
Адам Сильвер о европейском проекте НБА: «Коммерческого успеха нужно будет ждать долго. Это не для тех, кого интересует краткосрочная перспектива»
Контракт Каземиро с «МЮ» будет продлен на год в случае 35 матчей в старте за сезон – сейчас 18, у команды осталось 17 туров в АПЛ. Хавбек будет получать 18+ млн фунтов в год при выходе в ЛЧ
Виктор Онопко: «Барселона» хотела меня подписать, но Кройфф или кто-то из помощников сказал, что я некрасивый»
Адам Сильвер о европейском проекте НБА: «Коммерческого успеха нужно будет ждать долго. Это не для тех, кого интересует краткосрочная перспектива»
Контракт Каземиро с «МЮ» будет продлен на год в случае 35 матчей в старте за сезон – сейчас 18, у команды осталось 17 туров в АПЛ. Хавбек будет получать 18+ млн фунтов в год при выходе в ЛЧ
Виктор Онопко: «Барселона» хотела меня подписать, но Кройфф или кто-то из помощников сказал, что я некрасивый»