В "Вашингтоне" пока не говорили с Овечкиным о его будущем

Генеральный менеджер "Вашингтона" Крис Патрик рассказал, что на данный момент разговоров о будущем с Александром Овечкиным еще не было.

Контракт 40-летнего многолетнего лидера "Вашингтона" Александра Овечкина истекает нынешним летом, и пока будущее игрока не определено.

По словам Патрика, разговоров с игроком пока не было.

"Мы немного поговорили о том, в каком состоянии находится команда, и о том, что, по его мнению, нам нужно и что, по моему мнению, нам нужно. Но мы не стали подробно обсуждать его будущее. В разговорах со мной он, кажется, очень сосредоточен на краткосрочной перспективе и на том, чтобы команда попыталась попасть в плей‑офф и иметь еще один шанс выиграть Кубок Стэнли", - цитирует Патрика журналист Тарик Эль‑Башир в соцсетях.

Овечкин выступает за "Вашингтон" с 2005 года. Вместе с командой в 2018-м он завоевал Кубок Стэнли. В прошлом сезоне россиянин побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ.

Ранее Овечкин говорил, что после завершения карьеры в НХЛ он намерен вернуться в Россию и сыграть за "Динамо".