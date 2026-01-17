Главный тренер «Ак Барса» Гатиятулин оценил победную встречу с «Амуром»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу над «Амуром» (3:0).

– По сравнению с прошлой игрой прибавили в атаке и командных действиях, создавали много моментов. В завершении немного не получалось, но за счёт активный действий продолжали создавать моменты, забили голы и одержали хорошую командную победу. Нашим болельщикам спасибо за поддержку.

– В каком режиме живёт и тренируется команда на Дальнем Востоке?

– Рад вас слышать, после прошлой игры что-то не было вопросов, я даже удивился, кажется, в первый раз такое было. На Дальнем Востоке самое важное – это восстановление и правильная подготовка, сегодня мы правильно подошли к игре. Обычно в 10 утра у нас даже тренировки редко бывают, мы ведь живём по казанскому времени на выезде. Важно было проснуться и подготовиться. В первом периоде мы создавали много моментов, владели шайбой, но не всё получалось в завершении.

– Не хотим создавать лишний ажиотаж, но большинство за последний месяц стало хуже. Как вы к этому относитесь?

– Да, хочу отметить, что вы учли моё мнение по поводу ажиотажа – мы это ценим. Но понятно, когда столько времени проводишь в большинстве, хотелось бы хотя бы один гол забивать. Комбинации и розыгрыши были хорошие, в штангу попадали, рядом пролетала шайба. Здесь один рецепт – продолжать работать и относиться к моментам с ещё большей концентрацией.

– Вы выиграли все четыре матча у «Амура» в этом сезоне. Как оцените эти игры и соперника?

– Оценивать нужно своё состояние, причём в каждом конкретном матче. Оценку сопернику даст их тренер. Мы готовимся от матча к матчу, решения по составу и тактические моменты зависят от текущего состояния. Разбираем, доносим до ребят, что поправить, в чём прибавить, — цитирует Гатиятулина сайт «Ак Барса».