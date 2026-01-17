«Автомобилист» прервал победную серию «Салавата» из 5 матчей

«Автомобилист» обыграл «Салават Юлаев» (6:2) в домашнем матче Фонбет чемпионата КХЛ.

© Sports.ru

В составе екатеринбуржцев три очка набрал нападающий Рид Буше (2+1), а форвард Дэниэл Спронг сделал дубль. Вратарь уфимцев Илья Коновалов отбил 18 из 24 бросков.

Команда тренера Николая Заварухина одержала третью победу подряд, а также завершила победную серию «Салавата Юлаева», которая продлилась пять игр.

На данный момент «Автомобилист» находится на 4-м месте в таблице Восточной конференции, набрав 55 очков в 46 матчах.

«Салават Юлаев» располагается на 6-й строчке в конференции, имея в активе 48 баллов в 47 играх.