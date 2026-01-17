«Вашингтон» вызвал Мирошниченко из АХЛ. У 21-летнего форварда 2 матча за «Кэпиталс» в сезоне и 6+10 в 20 играх за «Херши»
«Вашингтон» вызвал Ивана Мирошниченко из АХЛ, об этом сообщил генеральный менеджер клуба Крис Патрик. Кроме того, «Кэпиталс» поместили форварда Джастина Сурдифа в список травмированных.
Мирошниченко примет участие в матче против «Флориды», который состоится в ночь на 18 января. Начало – в 3:00 по московскому времени.
21-летний россиянин дебютировал за «Вашингтон» в текущем сезоне 20 декабря в матче с «Детройтом» (2:5). Всего он провел 2 игры за «Кэпиталс» в текущем регулярном чемпионате.
В 20 матчах за «Херши» в АХЛ в нынешнем сезоне Мирошниченко набрал 16 (6+10) очков.
