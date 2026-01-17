Тренер «Барыса» Кравец: «Все соперники сильные, но ЦСКА – это даже звучит иначе»

Главный тренер «Барыса» Михаил Кравец заявил, что его команде было особенно важно обыграть ЦСКА в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

© КХЛ / Владимир Федоренко

Встреча состоялась в Астане в субботу и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев льда.

— Хочу поздравить всех болельщиков с этой долгожданной победой. Рад, что команда не опустила руки после тяжелых испытаний, а продолжала бороться и доказывать, что сама команда есть, в ней играют достойные хоккеисты.

Хорошая игра с нашей стороны на протяжении всех трех периодов. Взаимодействие, работа, самоотверженность, единство, вратарь. Хорошие голы, реализованные моменты. Может, мы их много не создали, но и сопернику практически ничего не дали сделать. И концовка игры показала, как все ребята хотят победить, когда все ложатся под шайбу, пытаются зубами ее вытащить и не дать сопернику забить. Это очень важно.

Это лишь одна игра. Надеюсь, это начало — и ребятам это еще больше придаст уверенности и положительных эмоций.

— Почему против лидеров «Барыс» выдает такие яркие матчи?

— Не скажу, что у нас особенный настрой на какие‑то клубы. Мы здорово играли с «Автомобилистом», с «Нефтехимиком», «Салаватом Юлаевым» и «Торпедо»… Но мы никак не могли реализовать свои моменты. Где‑то не хватало мастерства, чего‑то еще. Нужно было забивать, и всё сложилось бы иначе.

Но мы опять вышли и снова делали свою работу на 200%. И наконец‑то это вознаградилось голами и победами. Все соперники сильные. Конечно, ЦСКА — это даже звучит иначе, чем остальные. И это добавляет энергии, — передает слова Кравца корреспондент «Матч ТВ».

