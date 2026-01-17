Хартли высказался о победе «Локомотива» над «Шанхайскими Драконами»

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли подвёл итоги матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Шанхайскими Драконами» (2:0).

— Хорошее начало от нас, здорово использовали два выхода «1 в 0»: сначала Волков использовал свою скорость, знаем, что он может забить, Каюмов забил сразу после того, как выстояли в меньшинстве. Во втором периоде нахватали удалений, сразу инициатива перешла к сопернику, они владели шайбой, второй период не получился таким, каким хотелось бы. В третьем опять забрали игру под свой контроль, как итог – хорошая командная победа.

— Как оцените игру Александра Волкова, помимо заброшенной шайбы?

— Хорошо отыграл. Ещё более важно, это то, как он тренировался всё время на льду и в зале, что не попадал в состав – ждал своего шанса. Сейчас у нас достаточно длинная скамейка, поэтому была возможность произвести замены. Александр вкалывал на тренировках и сегодня получил вознаграждение в игре.

— Уже известно, что с Никулиным?

— У него травма верхней части тела. Пока что нет точно диагноза, но понятно, что он выпал на продолжительный срок.

— Ждать ли активность от «Локомотива» перед дедлайном?

— Мне комфортно с тем составом, теми игроками, которые у нас есть. У нас хорошая команда, много опытных квалифицированных хоккеистов. Перед дедлайном каждая команда смотрит на варианты усиления. Уверен, что наш менеджмент тоже проводит такую работу, — приводит слова Хартли пресс-служба «Локомотива».