«Миннесота» обыграла «Баффало» в овертайме, Капризов и Тарасенко набрали по два очка

Сегодня, 17 января, в Баффало (США) на стадионе «Кибэнк-центр» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Миннесоту Уайлд». Победу в овертайме одержали гости со счётом 5:4.

© Соцсети Minnesota Wild

В основное время в составе «Баффало» отличились Райан Маклауд, Пейтон Кребс, Джек Куинн и Алекс Так, а за «Миннесоту» заброшенными шайбами отметились Маркус Фолиньо, Райан Хартман, Владимир Тарасенко и Куинн Хьюз. Победную шайбу в овертайме на свой счёт записал форвард «Уайлд» Матс Цуккарелло.

Тарасенко также отметился результативной передачей, как и российский нападающий «Миннесоты» Данила Юров. Форвард Кирилл Капризов сделал два ассиста, а нападающий Яков Тренин очков не набрал.