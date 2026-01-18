40-летний Овечкин догнал Доуна и Бьюсика по количеству игр в истории НХЛ

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на лёд в 1540-й встрече, продолжив погоню за рекордсменами по количеству сыгранных матчей за карьеру в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Форвард принимает участие в игре регулярного чемпионата с «Флоридой Пантерз», которая проходит в эти минуты. Счёт в матче на момент написания новости — 1:0 в пользу столичной команды.

© Чемпионат.com

По количеству сыгранных матчей в чемпионатах лиги 40-летний форвард занимает 18-е место рейтинга, которое резделяет с Шейном Доуном и Джонни Бьюсиком (1540). Среди действующих игроков НХЛ Овечкин занимает второе место и уступает только защитнику «Колорадо Эвеланш» Бренту Бёрнсу (1543 матч), который идёт 17-м в данном рейтинге и также пополняет копилку матчей в текущем сезоне НХЛ. Следующей целью Овечкина среди завершивших карьеру игроков является Алекс Дельвеккио (1550).

Рекордсменом лиги по этому показателю является Патрик Марло, который за свою карьеру провёл 1779 игр.