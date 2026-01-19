Губерниев прокомментировал назначение скандального тренера в «Шанхай»

Комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что не одобряет выбор нового главного тренера «Шанхайских Драконов» Митча Лава из‑за проблем канадца с законом. Лав с 2023 года работал помощником главного тренера клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз». Осенью 2025 года клуб освободил канадца от должности по результатам расследования из‑за обвинений в домашнем насилии.

© Чемпионат.com

— Насколько сильно назначение специалиста, который был обвинён в домашнем насилии, бьет по имиджу КХЛ?

— Об этом надо спрашивать у владельцев команды. Я бы такого человека, естественно, не позвал. Что мы, помойка, что ли, какая‑то? Каждый раз, когда к нам приходят странные персонажи, которые имеют нелады с законом… С учётом бэкграунда история странная. Я бы такого человека на работу не приглашал. Но в данном случае риски на себя берут команда и руководство клуба. Если они так видят — пожалуйста. Своя рука — владыка, — цитирует Губерниева «Матч ТВ».

«Шанхайские Драконы» занимают девятое место в таблице Западной конференции КХЛ.