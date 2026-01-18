«Авангард» победил «Трактор» в гостях – 5:2

«Авангард» обыграл «Трактор» в гостевом матче FONBET чемпионата КХЛ (5:2).

В составе победителей 4 (3+1) очка набрал защитник Дамир Шарипзянов, у форварда Эндрю Потуральски 3 (0+3) результативных действия.

«Авангард» остался на третьем месте в Восточной конференции, набрав 63 очка за 45 игр. «Трактор» идет седьмым на Востоке, имея в активе 48 баллов после 47 матчей.

Следующий матч омичи проведут в гостях 20 января с «Салаватом Юлаевым», «Трактор» примет «Адмирал» 24 января.