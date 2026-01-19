Свищев оценил отказ Овечкина обмотать клюшку радужной лентой

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев дал комментарий о том, что капитан «Вашингтон» Александр Овечкин не стал использовать радужную обмотку для клюшки перед матчем НХЛ с «Флоридой» (2:5).

В 2023 году НХЛ отказалась от использования радужных свитеров во время разминки, но обмотка в таких цветах лигой разрешена.