Овечкин отказался обматывать клюшку радужной лентой в поддержку ЛГБТ* в НХЛ

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отказался участвовать в акции клуба в поддержку ЛГБТ* перед матчем регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Флоридой Пантерз» (2:5).

© Чемпионат.com

В рамках акции игроки «Вашингтона» обмотали крюки клюшек лентой радужных цветов. Овечкин вышел на лёд с клюшкой, обмотанной обычной лентой.

40-летний Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В прошлом сезоне нападающий стал лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ, превзойдя достижение канадца Уэйна Гретцки. Сейчас на счету россиянина 917 голов. В 2018 году Овечкин в составе «Вашингтона» стал обладателем Кубка Стэнли.

* движение признано в РФ экстремистским и запрещено.