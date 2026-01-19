Кучеров первым из россиян набрал 70 очков в нынешнем сезоне НХЛ
Российский форвард "Тампы-Бэй" Никита Кучеров достиг отметки в 70 очков в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги.
В воскресенье "молнии" в матче регулярного чемпионата встречались с "Далласом". Встреча завершилась победой "Тампы-Бэй" со счетом 4:1.
В составе победителей голевой передачей отметился российский нападающий Никита Кучеров. Теперь на его счету стало 70 очков (24 шайбы и 46 голевых передач). В списке лучших бомбардиров сезона он занимает четвертое место.
Форвард "молний" стал первым из россиян, кому покорилась отметка в 70 очков в нынешнем сезоне.
Гол российского нападающего Василия Подколзина помог "Эдмонтону" со счетом 5:0 переиграть "Сент-Луис". Для него это уже 12-я шайба в нынешнем чемпионате.