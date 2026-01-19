Журова оценила отказ Овечкина обмотать клюшку радужной лентой

Депутат Журова об отказе Овечкина обмотать клюшку радужной лентой: «Эта тема отходит в сторону, становится неактуальной. В США есть и другие проблемы»
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о том, что капитан «Вашингтон» Александр Овечкин не стал использовать радужную обмотку для клюшки перед матчем НХЛ с «Флоридой» (2:5).
В 2023 году НХЛ отказалась от использования радужных свитеров во время разминки, но обмотка в таких цветах лигой разрешена.
«Так себе акция, если честно. Больше воспринимается как оскорбление. Они отказались от соответствующей формы, но оставили обмотку клюшек, хотя это ощущается как какой-то сарказм. Сейчас вся эта тема немного отходит в сторону, становится неактуальной. В США есть и другие проблемы, кроме поддержки этого сообщества. Александр Овечкин – один из тех, кто принципиально не участвует в таких акциях, при этом он занимается благотворительностью, помогает детям», – сказала Светлана Журова.
Татьяна Тарасова: «Прекрасно, что Трусова возвращается. Тандем с Тутберидзе может снова принести успех»
Депутат Журова об отказе Овечкина обмотать клюшку радужной лентой: «Эта тема отходит в сторону, становится неактуальной. В США есть и другие проблемы»
Озолин, Шарипзянов и Да Коста – лучшие хоккеисты недели в КХЛ. Пугачев – лучший новичок
Татьяна Тарасова: «Прекрасно, что Трусова возвращается. Тандем с Тутберидзе может снова принести успех»
Депутат Журова об отказе Овечкина обмотать клюшку радужной лентой: «Эта тема отходит в сторону, становится неактуальной. В США есть и другие проблемы»
Озолин, Шарипзянов и Да Коста – лучшие хоккеисты недели в КХЛ. Пугачев – лучший новичок