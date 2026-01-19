«Металлург» на последних минутах матча обыграл «Амур»

В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Амуром» и магнитогорским «Металлургом». Победу одержали гости со счётом 4:3.

© photo.khl.ru

На 14-й минуте счёт открыл нападающий «Металлурга» Сергей Толчинский. Во втором периоде «Амур» перевернул ход матча, забросив две быстрые безответные шайбы — отличились Олег Ли и Ярослав Дыбленко. В начале третьего периода «Металлург» сравнял счёт благодаря голу Дерека Барака с передач Валерия Орехова и Сергея Толчинского. Однако уже через пару минут «Амур» вновь вышел вперёд в счёте — дубль оформил Олег Ли. На 56-й минуте Руслан Исхаков сравнял счёт. За полторы минуты до конца третьего периода победу «Металлургу» принёс точный бросок Данилы Паливко.

«Металлург» одержал восьмую победу подряд, «Амур» потерпел седьмое поражение кряду.